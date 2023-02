ANALYSE-FLASH: BofA nimmt Siemens Energy mit 'Buy' wieder auf - Ziel 24 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Siemens Energy mit "Buy" und einem Kursziel von 24 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Analyst Alexander Virgo begründete seine optimistische Einschätzung mit der guten Positionierung des Energietechnik-Konzerns für die Klimaschutz-Programme in den USA und Europa. Wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, glaubt er, dass Siemens Energy das Schlimmste hinter sich hat./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2023 / 01:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2023 / 01:27 / EST

