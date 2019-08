ANALYSE-FLASH: BofA senkt JCDecaux auf 'Neutral' - Ziel runter auf 27 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat JCDecaux von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 36 auf 27 Euro gesenkt. Angesichts der Konjunktureintrübung werde er für die im Mediensektor von Werbung besonders abhängigen Konzerne wie JCDecaux, TF1 und M6 vorsichtiger, schrieb Analyst Adrien de Saint Hilaire in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2019 / / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben