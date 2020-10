ANALYSE-FLASH: BofA senkt Ziel für Deutsche Wohnen auf 48 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Deutsche Wohnen (Deutsche Wohnen SE) von 49 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der spätzyklische Immobiliensektor leide unter dem "perfekten Sturm einer beispiellosen Rezession", schrieb Analyst Marc Mozzi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings dürften die Zinsen noch über längere Zeit sehr niedrig bleiben, wovon vor allem die deutschen Wohnimmobilien-Unternehmen profitieren sollten./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Werbung