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ANALYSE-FLASH: BofA senkt Ziel für Rheinmetall auf 1830 Euro - 'Buy'

26.03.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.456,50 EUR -33,50 EUR -2,25%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Rheinmetall von 2220 auf 1830 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Angriff des Iran mit Mittelstreckenraketen auf den US-Stützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean habe die Bedeutung von Investitionen in Luftverteidigung auch in Europa noch mehr untermauert, schrieb Benjamin Heelan am Donnerstag zu Rüstungsbranche. Zu den Gewinnern dieses Themas zählt er vor allem BAE Systems, Thales, Leonardo, Kongsberg und Hensoldt. Für Rheinmetall reduzierte Heelan bei dieser Gelegenheit etwas seinen Bewertungsmultiplikator./ag/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 01:31 / EDT

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Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

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