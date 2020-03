ANALYSE-FLASH: Bryan Garnier belässt Morphosys auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 96,70 EUR

0,26% Charts

News

Analysen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat die Einstufung für MorphoSys nach einer vorrangigen Prüfung des Antikörpers Tafasitamab durch die US-Gesundheitsbehörde FDA auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Diese Entscheidung decke sich mit seiner Erwartung, schrieb Analyst Victor Floch am Montag in einer ersten Reaktion. Damit sei die Marktreife dieser Medikation in den USA vor dem Ende des dritten Quartals auf einem guten Weg. Nach dem starken Druck auf den Aktienkurs könne sich dieser nun wieder erholen./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------