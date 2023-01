ANALYSE-FLASH: Bryan Garnier hebt Zalando von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

Aktien in diesem Artikel Zalando 42,60 EUR

LONDON (dpa-AFX Broker) - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat Zalando gleich doppelt von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 50 Euro mehr als verdoppelt. Vor den im März erwarteten Jahreszahlen hob Analyst Clement Genelot in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Online-Modehändler bis 2025 um 15 Prozent an. Damit reflektiere er ein besseres Jahresende und den strategischen Fokus auf die Profitabilität, der wohl anhalten dürfte. Der vielversprechende Pfad zu einer 6-prozentigen operativen Marge im Jahr 2025 werde am Markt bislang unterschätzt. Auch wegen Short-Eindeckungen dürfte die beeindruckende Kursverdopplung seit September 2022 noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, so seine These./tih/ajx

