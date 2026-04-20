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ANALYSE-FLASH: Citigroup belässt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro

21.04.26 23:04 Uhr
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Salzgitter
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LONDON (dpa-AFX) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Salzgitter nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das auf 280 Millionen Euro bezifferte operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlkonzerns liege deutlich über der Markterwartung, sei aber stark getrieben von Beiträgen der Aurubis-Beteiligung, schrieb Krishan Agarwal in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Kupferkonzern bleibe ein wichtiger Treiber für die Neubewertung von Salzgitter./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:56 / ET

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