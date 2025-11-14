DAX23.809 -1,0%Est505.677 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,02 -3,4%Nas22.757 -0,5%Bitcoin83.018 -3,2%Euro1,1618 -0,2%Öl64,20 +1,7%Gold4.076 -2,3%
US-Fed im Fokus: Dow tiefer -- DAX fällt weit zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
ANALYSE-FLASH: Citigroup hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel runter auf 101 Euro

14.11.25 14:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
82,80 EUR -1,30 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für HENSOLDT von 106 auf 101 Euro gesenkt, die Aktien aber nach dem bisher schwachen Monat von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Kurzfristig sei das Wachstum weniger dynamisch und es werde mehr investiert, schrieb Charles Armitage in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Am großen Ziel habe sich aber nichts geändert./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 00:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

