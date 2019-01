ANALYSE-FLASH: Citigroup hebt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 20,50 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat Lufthansa von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 18,00 auf 20,50 Euro angehoben. Analyst Mark Manduca rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie damit, dass der gesunkene Ölpreis und die anspruchslose Bewertung von Fluggesellschaftsaktien bei einigen Anlegern die Stimmung etwas heben könnte. So sei die Lufthansa-Aktie im vergangenen Jahr die zweitschwächste im Sektor der Reise- und Freizeitwerte gewesen mit einem Kursverlust von mehr als einem Drittel. Überkapazitäten seien aber die wohl größte Bedrohung und begrenzten die Preismacht in diesem Winter. Dies sei insgesamt kein gutes Omen für den Sektor./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.12.2018 / 10:00 / ET

