ANALYSE-FLASH: Citigroup hebt Ziel für Hugo Boss auf 37 Euro - 'Neutral'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für HUGO BOSS von 26 auf 37 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal dürfte für den Modekonzern schwach zu Ende gehen, schrieb Analyst Thomas Chauvet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Szenario einer baldigen Erholung scheine aber mittlerweile weitgehend in den Aktien eingepreist zu sein und so sehe er fortan nur begrenztes Kurspotenzial. Die Unsicherheit über das Ausmaß einer Erholung bleibe erhalten./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021

