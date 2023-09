ANALYSE-FLASH: Citigroup setzt Zalando auf 'Negative Catalyst Watch'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat die Aktie Zalando-Aktie (Zalando) wegen voraussichtlich schwacher Quartalszahlen den Status "Negative Catalyst Watch" gegeben und das Kursziel von 32 auf 24 Euro gekappt. Die Einstufung beließ Analystin Monique Pollard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie weiter auf "Neutral". Sie rechnet für den Online-Einzelhändler mit einem schwierigen Start in die Herbst-Winter-Saison und überarbeitete ihre Schätzungen. Aufgrund der Wetterlage im September, den trüben Einzelhandelsdaten in Europa und vorsichtigeren Aussagen von Wettbewerbern dürfte der Konzern im dritten Jahresviertel ein rückläufiges Bruttowarenvolumen und leichte sinkende Bruttomargen verbucht haben./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2023 / 11:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------