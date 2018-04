ANALYSE-FLASH: Commerzbank belässt SAP auf 'Hold' - Ziel 99 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat die Einstufung für SAP (SAP SE) vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die Bruttomarge des Softwarekonzerns dürfte im Vergleich zum Schlussviertel 2017 leicht auf 62 Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst Thomas Becker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Aktie mangele es aber an kurzfristigen Kurstreibern./edh/gl

Datum der Analyse: 10.04.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------