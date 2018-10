ANALYSE-FLASH: Commerzbank hebt Kion auf 'Buy' - Ziel gesenkt von 68 auf 63 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat Kion (KION GROUP) angesichts des starken Kursrückgangs in diesem Jahr von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 68 auf 63 Euro gesenkt. Die Kursentwicklung des Staplerherstellers habe sich von den Fundamentaldaten abgekoppelt, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Growe kürzte jedoch seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebita) bis 2020, womit er dem anhaltenden Gegenwind durch steigende Kosten und die Entwicklung im Bereich Logistiklösungen (Supply Chain Solutions, SCS) berücksichtige. Die Kursverluste der Kion-Aktie in diesem Jahr erschienen aber übertrieben./ajx/bek

Datum der Analyse: 16.10.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------