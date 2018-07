ANALYSE-FLASH: Commerzbank hebt Ziel für Airbus auf 128 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) nach Zahlen von 125 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer habe ein starkes, über den Erwartungen liegendes operatives Ergebnis (Ebit) für das zweite Quartal bekannt gegeben, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer am Montag vorliegenden Studie und lobte Airbus als "große Wachstumsstory". Zwar sei das zusätzliche Aufwärtspotenzial für die Ebit-Konsensschätzung 2018 gering und Integrationskosten für die Baureihe A220, die ehemalige C-Serie von Bombardier, belasteten das Ebit bis 2021, doch für die Jahre 2022 und 2023 hob Kretlow seine Erwartungen an./ck/he

Datum der Analyse: 30.07.2018