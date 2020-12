ANALYSE-FLASH: Commerzbank hebt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 20 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) von 13,80 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel für den Medienkonzern resultiere unter anderem aus einer erhöhten Bewertung des Digitalgeschäfts, schrieb Analystin Heike Pauls in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei ließ sie die Bewertungen anderer Plattformen und das Erholungspotenzial in einer Zeit nach der Corona-Krise einfließen. Viel davon stehe mit Dating-Aktivitäten in Zusammenhang./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 14:52 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2020 / 15:30 / CET