ANALYSE-FLASH: Commerzbank senkt Ziel für Corestate Capital auf 53 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Corestate Capital von 55 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem neuen Finanzierungskonzept rücke das Unternehmen immer mehr weg von einem klassischen Immobilien-Investmentmanager, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe die Schätzung für den bereinigten Nettogewinn in diesem Jahr und in der Folge auch das Kursziel reduziert./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2019 / 16:27 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2019 / 16:27 / CEST