ANALYSE-FLASH: Commerzbank senkt Ziel für Fuchs Petrolub auf 35 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Fuchs Petrolub (FUCHS PETROLUB SE Vz) nach Quartalszahlen von 41 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern hätten seine Eindrücke vom Kapitalmarkttag des Schmierstoffherstellers Anfang Juni bestätigt, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Märkte seien in mauer Verfassung, die Schwäche in der Automobilindustrie springe auch auf andere Sektoren über, und die Veränderungen im Unternehmen inklusive einer Anpassung der Informationstechnologie seien teuer. Die gekürzten Konzernziele hätten selbst Pessimisten noch überrascht./bek/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2019

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------