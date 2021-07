ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel 1200 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für easyJet nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1200 Pence belassen. Die Fluggesellschaft habe mit ihren jüngsten Zahlen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auf dem europäischen Kurzstreckenmarkt sollte das Unternehmen zu den Gewinnern gehören./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2021 / 06:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

