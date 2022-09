ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt Zur Rose Group auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Zur Rose auf "Underperform" mit einem Kursziel von 49 Franken belassen. Analyst Christoph Gretler sieht die Online-Apotheke in der frühen Phase einer schwierigen Transformation. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei unattraktiv, unter den von ihm bewerteten Aktien gebe es aussichtsreichere Titel. Fragen zur Bilanz des Unternehmens und zur Refinanzierung seien auch nach einer Kapitalerhöhung im August noch nicht gelöst, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 10:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------