ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt DWS auf 'Neutral' und Ziel auf 28,80 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat DWS (DWS Group GmbHCo) nach Zahlen von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 25,40 auf 28,80 Euro angehoben. Das zweite Quartal des Fondsanbieters zeuge von einem robusten Geschäft, schrieb Analystin Haley Tam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf dem aktuellen Niveau sei die Aktie unterdurchschnittlich bewertet./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 20:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------