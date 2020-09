ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt ING auf 'Outperform' - Ziel 9 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat ING (ING Group) von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 7,50 auf 9 Euro angehoben. Analyst Jon Peace hob seine Gewinnschätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie um rund fünf Prozent an. Der neue Chef der Bank habe die Kosten im Fokus. Mit den Ergebnissen des dritten Quartals könnte ein neuer Kostenkontrollplan vorgelegt werden./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2020 / 03:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------