ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Novo Nordisk auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Novo Nordisk von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 920 auf 1250 dänische Kronen angehoben. Das Wachstum des Insulinherstellers könne nicht ignoriert werden, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aufwärtstrends im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten im ersten Quartal seien sichtbar und dürften die Markterwartungen wohl spürbar steigen lassen. In der Folge sollten sich die Aktien weiterhin überdurchschnittlich entwickeln./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 04:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

