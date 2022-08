ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 27 Euro

Aktien in diesem Artikel Salzgitter 25,00 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (Salzgitter) von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 28,60 auf 27,00 Euro gesenkt. Nach der jüngsten Kurskorrektur stünden Chancen und Risiken nun wieder in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/edh

