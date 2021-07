ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Airbus auf 134 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) von 101 auf 134 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Es deute sich an, dass das zweite Halbjahr für den Flugzeughersteller sehr gut verlaufen werde, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe deshalb seine Ergebnisschätzungen (Ebit) für 2021 und 2022 um 50 beziehungsweise 25 Prozent erhöht./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2021 / 03:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------