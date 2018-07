ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Amazon auf 2000 Dollar - 'Outperform'

Amazon 1.557,39 EUR 0,34% Charts

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Amazon von 1950 auf 2000 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Analysten hoben in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Gewinnerwartungen für 2018 an. Das größte Potenzial habe der Online-Händler derzeit im Handel mit Lebensmitteln und Heimwerkerbedarf, wo der Online-Markt insgesamt noch vergleichsweise wenig durchdrungen sei./mis/la

Datum der Analyse: 16.07.2018

