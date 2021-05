ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Gea Group auf 36 Euro - 'Neutral'

Aktien in diesem Artikel GEA 35,37 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für GEA von 29 auf 36 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Max Yates hob seine Ergebnisschätzungen für den Anlagenbauer nach dem soliden Jahresauftakt im Schnitt bis 2023 um 9 Prozent. In einer am Dienstag vorliegenden Studie sieht er Spielraum für steigende Jahresziele im weiteren Verlauf. Nach dem Löwenanteil der Einsparmaßnahmen und steigendem Inflationsdruck werde es 2022 aber schwieriger, die Markterwartungen weiter hoch zu treiben, so Yates./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2021 / 03:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

