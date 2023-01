ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Iberdrola auf 11,60 Euro - 'Neutral'

Werbung

Heute im Fokus

Impulsarmer Handel wegen US-Feiertag: DAX steigt leicht -- Hypoport leidet unter Immobilienflaute -- Bitcoin hält sich über 20.000 US-Dollar -- Covestro, Rheinmetall, VW im Fokus

E10-Anteil an Benzin 2022 höher. ATOSS Software zeigt sich bei Zielen zuversichtlich. Verbund stockt Strompreise ab März auf. Berenberg senkt Bewertung und Kursziel für Airbus. Uniper wird Anteil an Gasnetz-Firma BBL Company los. Kontron will Gewinn deutlich steigern. Ford will wohl keine VW-Technologie mehr verwenden.