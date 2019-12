ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Inditex auf 23 Euro - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Inditex von 22 auf 23 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er halte die Aktie des Modekonzerns nach wie vor für überbewertet angesichts des anhaltenden Margendrucks und des langsameren Wachstums, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurzfristig sieht er das vierte Geschäftsquartal (bis März) als stärkeren Kurstreiber als das dritte./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2019 / 05:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------