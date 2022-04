ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Klöckner & Co - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) von 9,40 auf 9,90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Carsten Riek beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Abwärtsrisiken für den Stahlsektor in einem Rezessions-Szenario. Beim Stahlhändler Klöckner erhöhte er im Zuge des angezogenen Stahlpreises seine diesjährige operative Gewinnschätzung deutlich, glaubt aber nicht, dass dieser Rückenwind für die Erträge nachhaltig sein wird./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2022 / 04:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

