ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für LVMH auf 800 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) von 720 auf 800 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach deutlich übertroffenen Erwartungen im Jahr 2021 hob Analyst Ling Xie in einer am Montag vorliegenden Studie seine Wachstumsschätzungen für das neue Jahr./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 04:31 / UTC

