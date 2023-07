ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Meta auf 361 Dollar - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) vor Zahlen zum zweiten Quartal von 277 auf 361 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wie Analyst Stephen Ju in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, passte er seine Schätzungen für den Social-Media-Konzern erneut an aktuelle Einflüsse an, darunter Änderungen in der Kapitalstruktur. Er erwähnte positiv, dass eingefrorene Werbebudgets allmählich wieder freigegeben würden. Der Zeitraum, an dem er das Kursziel festmacht, erstreckt sich nun auch auf das Jahr 2024./tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2023 / 08:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

