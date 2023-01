ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Puma SE auf 70 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für PUMA SE von 63 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Simon Irwin begründete das höhere Kursziel mit generell höheren Bewertungen in der Branche. In einem etwaigen Abschwung werde sich das Unternehmen wegen seiner starken Marke voraussichtlich besser schlagen als andere, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 12:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

