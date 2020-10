ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für Wacker Chemie - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für WACKER CHEMIE vor Quartalszahlen von 90 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Samuel Perry senkte zwar in einer am Freitag vorliegenden Studie seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für den Spezialchemiekonzern. Die gestiegene Branchenbewertung mache das aber mehr als wett. Die Geschäfte im Chemiebereich dürften ihre Widerstandsfähigkeit demonstrieren./gl/ajx

