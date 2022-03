ANALYSE-FLASH: Credit Suisse nimmt SAP mit 'Outperform' wieder auf

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat SAP (SAP SE) mit "Outperform" und einem Kursziel von 152 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Softwarekonzerne gleiche die Delle wegen der Umstellung auf ein Cloud-Modell rasch aus, schrieb Analyst Philip Winslow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Aktie spreche darüber hinaus die günstige Bewertung. Die Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs erschienen dagegen übertrieben./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2022 / 18:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2022 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben