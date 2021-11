ANALYSE-FLASH: Credit Suisse nimmt Sulzer mit 'Outperform' wieder auf

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Bewertung der Papiere von Sulzer bei einem Kursziel von 104 Franken mit "Outperform" wieder aufgenommen. Dies schrieb Analyst Patrick Laager in einer am Montag vorliegenden Studie anlässlich der Abspaltung des Gesundheits-Präzisionsgerätegeschäfts Medmix. Die Neuausrichtung des Industriekonzerns verspreche dynamischeres Wachstum und höhere Profitabilität./ag/ajx

