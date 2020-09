ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Evonik auf 'Underperform' - hebt Ziel

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Evonik von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 21,50 auf 22,50 Euro angehoben. Analyst Chris Counihan passte sein Bewertungsmodell für den Spezialchemiekonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie an dessen neue Spartenstruktur an. Die Segmente lieferten hohe Renditen, aber nur begrenztes Wachstum. Die Aktie werde derweil gemessen am operativen Ergebnis (Ebitda) mit einem Aufschlag zur Konkurrenz bewertet./tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2020 / 04:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

