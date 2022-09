ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Ziel für BASF auf 61 Euro - 'Outperform'

Aktien in diesem Artikel BASF 39,71 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BASF von 67 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Samuel Perry kürzte laut einer am Freitag vorliegenden Studie seine Annahmen zum operativen Gewinn (Ebit) für den Chemiekonzern bis 2024 im Schnitt um elf Prozent. Die Preise dürften zwar im dritten Quartal gestützt haben, doch zeichne sich für die Endnachfrage eine Verlangsamung bis zum Schlussquartal ab. Der Lagerabbau beschere zusätzlichen Gegenwind. Der Experte traut BASF für das aktuelle Jahr aber immer noch mehr zu als das Unternehmen selbst./tav/zb

