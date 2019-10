ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Ziel für Deutsche Börse leicht - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen von 140,40 auf 140,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Jahresziele seien bekräftigt worden und die Kosten unter Kontrolle, schrieb Analystin Haley Tam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie änderte ihre Schätzungen wegen der Konsolidierungseffekte bei Axioma und Ausmaq teilweise deutlich, insgesamt seien die Auswirkungen auf ihre Ergebnisschätzungen (EPS) bis 2022 aber gering./ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 19:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

