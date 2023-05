ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Ziel für Nokia auf 5,40 Euro - 'Outperform'

Aktien in diesem Artikel Nokia 3,75 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nokia nach den vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal von 5,61 auf 5,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Adithya Metuku sieht 2023 für den Netzwerkausrüster nach wie vor Gegenwind hinsichtlich Investitionen in den Mobilfunk, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Unter anderem wegen früherer Anteilsverluste auf dem nordamerikanischen RAN-Markt, dem Markt für Funkzugangsnetze in den Mobilfunk, sei Nokia aber besser aufgestellt als Ericsson. Der RAN-Markt nämlich sei der Hauptgrund für den Gegenwind auf der Investitionsseite./ck/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2023 / 04:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

