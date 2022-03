ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Ziel für Symrise auf 117 Euro - 'Outperform'

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX legt deutlich zu -- Börsen in Fernost schließen tiefer -- US-Konzerne stoppen Geschäfte in Russland -- Deutsche Post, adidas, Brenntag, Twitter im Fokus

Deutsche Bank-Volkswirt Jim Reid: Sanktionen gegen Russland mit erstaunlicher Dynamik. Russische Zentralbank verhängt Einschränkungen im Devisenhandel. Alstom will zunächst nicht mehr in russische Projekte investieren. BNP Paribas verschiebt Analystenkonferenz aufgrund von Krieg in der Ukraine. VW-Konkurrent Toyota will Produktionspläne gründlich überprüfen. GAZPROM-Aktie: Weiterhin Gaslieferungen durch Ukraine.