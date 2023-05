ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Ziel für Zalando auf 43 Euro - 'Outperform'

Aktien in diesem Artikel Zalando 31,89 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Zalando von 46 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mittelfristig sei das Wachstum des Modehändlers mit Unsicherheit behaftet, im zweiten Halbjahr sollten sich diese Bedenken aber etwas auflösen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / 04:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

