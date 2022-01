ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Auto1 auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

Aktien in diesem Artikel AUTO1 14,01 EUR

-11,08% Charts

News

Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für AUTO1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analystin Nizla Naizer sieht in der Vereinbarung dreier bereits vor dem Börsengang engagierter Investoren, mögliche künftige Aktienverkäufe zu koordinieren und nicht unmittelbar zu veräußern eine positive Entwicklung. Dies schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2022 / 06:55 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------