ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Bilfinger auf 'Buy' - Ziel 125 Euro
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger (Bilfinger SE) mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Die zuvor avisierte Erholung im zweiten Halbjahr bleibe aus, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur "massiven Gewinnwarnung". Die Kunden blieben in der aktuellen geopolitischen und konjunkturellen Lage zurückhaltend./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 08:10 / CET
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:01
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bilfinger SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Bilfinger SE Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG