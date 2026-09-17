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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Bilfinger auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger (Bilfinger SE) mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Die zuvor avisierte Erholung im zweiten Halbjahr bleibe aus, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur "massiven Gewinnwarnung". Die Kunden blieben in der aktuellen geopolitischen und konjunkturellen Lage zurückhaltend./ag/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 08:10 / CET

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Datum Rating Analyst
10:01 Bilfinger SE Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Bilfinger SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.26 Bilfinger SE Buy UBS AG
13.08.26 Bilfinger SE Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 Bilfinger SE Neutral UBS AG

Information

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