ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Jost Werke auf 'Buy' - Ziel 41 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für JOST Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie habe im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt und den Ausblick bestätigt, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Geschäft in Nordamerika sei der Wachstumstreiber geblieben. Dort reite das Unternehmen auf einer Welle der hohen Lkw-Nachfrage./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2019 / 05:21 / GMT

