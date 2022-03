ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Just Eat Takeaway.com auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe 2021 beim operativen Ergebnis die Erwartungen erfüllt und auch der Geschäftsmix sei gut gewesen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Bei wichtigen Kennziffern hinsichtlich der Kundenaktivitäten habe sich eine Beschleunigung gezeigt. Der Ausblick für 2022 sei bestätigt worden./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2022 / 07:04 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------