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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 210 Euro

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die strategische Entscheidung zur Separierung des Geschäftsbereichs Transformation of Industry ermögliche es dem Energietechnikkonzern, sich wieder voll auf die Märkte für Elektrifizierung zu konzentrieren, schrieb Analyst Gael de-Bray in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Damit werde das mittelfristige Margenprofil rechnerisch verbessert./ck/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:07 / CET

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12:21 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:56 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
09:21 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research

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