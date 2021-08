ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Adidas auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 360 Euro

Aktien in diesem Artikel adidas 308,00 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat adidas von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 315 auf 360 Euro angehoben. Analyst Adam Cochrane setzt in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf solche Unternehmen der Bekleidungsbranche, die sich an die veränderten Einstellungen der Kunden anpassten. Gleichzeitig bevorzugt er den Online-Absatz gegenüber traditionellen Vertriebswegen. Dass die Unternehmen ihre Verkaufsplattformen zu Geld machen, sei Basis für das Gewinnwachstum. Adidas habe mit den Zahlen für das zweite Quartal seine Erwartungen übertroffen und besteche durch Qualität und Wachstum. Zudem spüle der Verkauf der US-Marke Reebok Barmittel in die Kasse des Unternehmens./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2021 / 04:00 Uhr / GMT