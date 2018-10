ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Alstom auf 'Buy' und Ziel auf 44 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat Alstom von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 44 Euro angehoben. Knapp dreieinhalb Monate vor der Entscheidung der EU-Kommission zum geplanten Zusammenschluss mit Siemens Mobility sei es an der Zeit, die Aktien-Story zu überdenken, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein europäisches Transportunternehmens ähnlich dem europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus zu schaffen, sei strategisch und politisch sehr wichtig. Er gehe daher davon aus, dass die Kommission, um den neuen Konzern nicht zu schwächen, die Fusion ohne größere Auflagen genehmigen dürfte./gl/ck

Datum der Analyse: 15.10.2018

