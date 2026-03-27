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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Diageo auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 1650 Pence

31.03.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
16,25 EUR -0,15 EUR -0,91%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Diageo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 1790 auf 1650 Pence gesenkt. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die beiden kommenden Jahre lägen unter den Konsensprognosen und beinhalteten für 2026 eine enttäuschende Profitabilität sowie für 2027 eine Korrektur, schrieb Mitch Collett in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Dies erscheine aber schon eingepreist, und zum neuen Kursziel habe die Aktie 20 Prozent Luft nach oben./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET

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Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
09:41Diageo BuyDeutsche Bank AG
26.03.2026Diageo OverweightBarclays Capital
25.03.2026Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.03.2026Diageo NeutralUBS AG
25.03.2026Diageo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:41Diageo BuyDeutsche Bank AG
26.03.2026Diageo OverweightBarclays Capital
25.03.2026Diageo OutperformRBC Capital Markets
25.03.2026Diageo BuyJefferies & Company Inc.
18.03.2026Diageo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.03.2026Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.03.2026Diageo NeutralUBS AG
18.03.2026Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Diageo NeutralUBS AG
26.02.2026Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

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