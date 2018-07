ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Hugo Boss auf 'Buy' - Ziel 87 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat HUGO BOSS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 87 Euro angehoben. Mitten in einem Jahr des Wandels sei dem Markenbild des Modekonzerns eine gute Entwicklung zu attestieren, schrieb Analyst Warwick Okines in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf dem Kapitalmarkttag könnte sich das Unternehmen deshalb mittelfristige Margenziele setzen, die den Markt positiv überraschen. Er führe dies neben einem stärkeren Umsatzwachstum auch auf eine unterschätzte Kostenkontrolle zurück./tih/ag

Datum der Analyse: 10.07.2018